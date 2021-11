Seine-Maritime. Violent envers sa compagne et sa fille, il affirme être la victime

La police intervient chez la plaignante le 9 juin 2019, à Caudebec-lès-Elbeuf. Elle se plaint de coups de poing subis par son compagnon, le père de sa fille. Le prévenu est interpellé, mais, sérieusement alcoolisé, il se rebelle et s'oppose violemment aux policiers. Entendues, la victime et sa fille évoquent une énième scène de violences et confirment leur difficulté à maîtriser l'emportement du mis en cause.

Chacun se rejette la faute

Celui-ci affirme être victime des deux plaignantes, qui se seraient ruées sur lui et l'auraient provoqué. Le ministère public estime que "la violence est avérée". La défense note que le prévenu "est sur la bonne voie". Reconnu coupable, le tribunal le condamne à une peine de trois mois de prison avec sursis probatoire.