Rouen Normandie Rugby. Richard Hill : "Cette saison, on n'aura pas d'excuses !"

C'est aussi la rentrée pour le Rouen Normandie Rugby qui va recevoir l'US Carcassonne pour la première journée de Pro D2. L'entraîneur emblématique anglo-rouennais Richard Hill nous livre son point de vue sur cette reprise.

Richard, avec un seul match de préparation, avez-vous pu jauger votre niveau ?

On avait déjà rencontré Vannes en match de préparation l'année dernière, on n'était pas au rendez-vous, le physique n'était pas au niveau, la défense pas bonne… Cette année, on a été meilleurs, avec un meilleur physique et bien meilleurs dans les impacts.

Pendant la pré-saison, on a pu faire une bonne préparation physique, les joueurs sont en bonne forme ! En défense, on a travaillé et la vitesse de la ligne est beaucoup plus forte. On a travaillé également la discipline et on fait beaucoup moins de fautes de jeu.

Avec cette période sanitaire fluctuante, avez-vous pris des dispositions au sein de l'équipe ?

Ça va être une saison bizarre, mais on a un groupe homogène, on peut pallier le manque d'un ou deux joueurs. La fédération nous impose de faire le test 72 heures avant la rencontre et, s'il y a trop de cas, la rencontre est annulée.

De notre côté, le message a été clair pour nos joueurs : des sorties limitées et le port du masque. Pour la première journée, nous espérons que les tests passés mardi soient négatifs.

Avec un effectif profondément remodelé, comment créer une nouvelle ambiance de groupe ?

L'année dernière, on avait débuté avec la défaite contre Vannes. Du coup, le moral était en berne. Cette année, avec la victoire face à Vannes, ça a boosté le moral de tous. Tout le monde a hâte de retrouver le championnat, l'ambiance vient naturellement. Lors de la pré-saison, l'ambiance était bonne, c'est un très bon groupe.

D'entrée, vous affrontez Carcassonne, quelle est votre analyse de ce match ?

L'année dernière, on a perdu beaucoup de rencontres, mais, face à Carcassonne, on avait gagné. Je pense qu'on a largement nos chances cette fois aussi.

Ils ont certes eu une mauvaise préparation avec des matchs amicaux annulés, mais ils ont la même équipe et toujours le même entraîneur, donc un jeu qui n'aura pas tellement évolué. Je pense qu'on est capable de les battre. On les a déjà battus, on est chez nous sur ce match, on doit bien entrer dans la saison.

Justement, quelles sont vos ambitions cette saison ?

Pour le président, l'objectif est de se classer entre la 8e et 12e place. C'est un objectif atteignable. Le recrutement a été meilleur, on a fait une meilleure préparation, les 16 nouveaux joueurs sont bien intégrés au groupe… Cette saison, on n'aura pas d'excuses, le groupe est prêt.