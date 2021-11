Caen. "Selon l'évolution du virus, la prochaine étape serait d'imposer le masque sur toute la ville"

Pourquoi imposer le masque en ville ?

"C'est une décision prise en concertation avec le préfet. A Caen, le taux d'incidence du virus est limité, nous sommes à 16 cas pour 100 000 habitants, mais c'était moitié moins, il y a peu. Avec la rentrée, les vacanciers et les étudiants sont de retour. Nous devons continuer à vivre avec certaines précautions pour éviter le pire : un reconfinement généralisé. Nous procédons par étapes : les marchés, puis désormais le plateau piéton. Si on continue d'observer une évolution défavorable du virus, le masque pourrait être obligatoire sur l'ensemble des espaces publics."

La rentrée économique sera difficile…

"Beaucoup de secteurs sont touchés, certains l'étaient déjà à cause des modes de consommation qui évoluent, comme le prêt à porter. Les représentants de l'hôtellerie-restauration estiment qu'entre 25 et 30 % des établissements sont en difficulté. L'extension des terrasses jusqu'au 31 octobre ne permettra pas de compenser totalement la perte de chiffres d'affaires. Le taux de vacances des commerces, d'environ 4 %, risque d'augmenter dans les prochains mois. Les fêtes de fin d'année seront cruciales. Nous allons essayer de maintenir des animations pour attirer des gens de l'extérieur, mais tout dépendra de la situation sanitaire."

Quel impact financier pour la ville ?

"Nous avons, bien sûr, eu des dépenses liées au Covid, comme les masques, finalement bien compensées par l'Etat. Les collectivités locales doivent participer, en tant qu'investisseurs publics, au plan de relance. Mais l'État devra prendre en compte la baisse des recettes fiscales. Les revenus de Caen-la-Mer dépendent par exemple, à 26 %, du monde économique. Pour donner un ordre d'idée, l'État nous verse chaque année 30 millions d'euros sous forme de dotations, quand Renault Trucks verse 10 millions."

Quel dossier animera la rentrée ?

"Le lundi 14 septembre, nous présenterons en conseil municipal le projet retenu pour l'aménagement intérieur du château. C'est un budget de 18 millions d'euros, destiné à ce que l'on ait plaisir à s'y balader, y compris en fauteuil roulant, et à valoriser ce château fort en centre-ville pour les touristes."

Le plus grand squat de Caen vient d'être évacué. Quel constat tirez-vous sur ce sujet ?

"La législation n'est pas adaptée à la situation. Il y a des gens sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, qui ne sont donc pas éligibles aux dispositifs sociaux, notamment chez nos bailleurs. Certains utilisent le droit d'asile pour tenter de rester en France, avec plusieurs recours, sur 3 à 4 ans. Comme ils ont été déboutés, ils ne bénéficient pas d'aide, mais ils n'ont pas non plus le droit de travailler. C'est un imbroglio juridique assez désastreux sur le plan humain. A titre personnel, je pense qu'il y aura besoin de faire venir de la main-d'œuvre étrangère, compte tenu de l'évolution démographique de l'Europe. Cela doit être organisé. En fonction des besoins, on admet que des personnes viennent travailler et on s'en occupe décemment. Mais l'idée selon laquelle il faudrait installer des squats de façon anarchique, en instrumentalisant la détresse humaine, ne me paraît pas une réponse au problème."

Serez-vous engagé dans les scrutins électoraux de 2021 ?

"Je ne serai pas candidat, pour me consacrer pleinement à mon mandat de maire. Pour les sénatoriales du dimanche 27 septembre, j'ai participé à ce qu'il y ait un ticket commun de la droite et du centre entre Sonia de la Provôté et Pascal Allizard. C'est un bon message et une façon de créer les conditions d'une réussite. Pour les régionales de 2021, je soutiendrai la liste d'Hervé Morin, sur laquelle je m'attacherai à ce qu'il y ait des représentants de la Ville de Caen. En ce qui concerne les départementales, je travaillerai pour que l'on ait, sur Caen, des candidatures qui s'inscrivent dans la logique de la majorité municipale, pour que la diversité de la majorité s'exprime. Je ne voudrais pas que plusieurs personnes de la majorité se présentent l'une contre l'autre."

Avez-vous un avis sur le projet de parc touristique sur le D-Day soutenu par Hervé Morin ?

"Ce n'est pas un sujet anodin. La guerre n'est pas un jeu. Le mot "parc d'attractions" ne va pas, mais un lieu qui mette en scène les éléments de notre histoire commune - qui est aussi celle de l'Europe et du monde - me paraît une bonne idée, à condition que ces garanties de sérieux et de respect de la mémoire soient complètement respectées."