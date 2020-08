Formule 1. Esteban Ocon et Pierre Gasly retrouvent des couleurs en Belgique

Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas pour les pilotes normands Pierre Gasly et Esteban Ocon. Lors du Grand-Prix de Belgique, dimanche 30 août, les deux pilotes ont brillé avec une 5e place pour Ocon et une 8e place pour Gasly qui, après s'être qualifié en 12e position, avait choisi des pneus durs, une stratégie payante qui lui a permis de réaliser de bons dépassements, notamment celui de Sergio Perez. "C'était plus que chaud. J'étais engagé et je savais que je ne lâcherai pas. J'avoue que j'ai eu peur, je me suis dit qu'on allait finir tous les deux dans le mur", ce qui lui a valu le titre de pilote du jour. Dixième et douzième du classement des pilotes, il faudra confirmer ces bons résultats lors du Grand-Prix d'Italie, dimanche 6 septembre.