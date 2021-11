Saint-Lô. Dans les écoles, une rentrée inédite se prépare

À la veille de la rentrée scolaire le mardi 1er septembre, on s'affaire aux derniers préparatifs dictés par le protocole sanitaire dans les écoles, collèges et lycées. À Saint-Lô, dans les six écoles de la ville, qui vont accueillir près d'un millier d'enfants, on est serein.

À l'école maternelle et primaire Jules-Ferry, qui compte sept classes, la distanciation sera parfaitement appliquée, avec sens de circulation dans les classes et lieux communs qui sont tous équipés de distributeur de gel hydroalcoolique.

Pour éviter un trop grand brassage, des zones ont été établies et tous les enfants, au nombre de 135 dans cette école, ne s'y croiseront pas en même temps, assure Clément Nignol, directeur du service éducation à la Ville de Saint-Lô.

La rentrée d'après confinement avait déjà permis de mettre à l'épreuve ces protocoles, assure Aurélie Giot, la directrice de l'école.

Reste que le port du masque pour les enseignants n'est pas vraiment pratique pour l'apprentissage de la langue et notamment la phonétique. Mais des solutions peuvent être étudiées, selon Aurélie Giot.

Toujours pour éviter trop de rassemblements aux portes de l'école, plusieurs entrées et sorties seront indiquées aux parents.