Handball (Nationale 1). Les Vikings perdent leur deuxième amical et… leur deuxième gardien !

C'est un couac dont le Caen Handball se serait bien passé. En plus de perdre ses deux premières sorties amicales contre Gonfreville (29-31) puis à Angers (27-25), le club normand a également perdu son deuxième gardien, récemment arrivé au club, Mamadou Soumaré. Appelé à occuper la deuxième place dans la hiérarchie, le joueur de 25 ans s'est éclipsé en pleine partie contre Gonfreville le 21 août… et n'est jamais revenu. En cause : une remarque dans le vestiaire qu'il aurait mal digéré. "Il a déçu beaucoup de monde, réagit son entraîneur Roch Bedos. Il s'est mis hors-jeu lui-même." Toujours est-il que le Caen Handball doit désormais trouver une nouvelle doublure à Jordy Jacoby-Koaly. Pas une mince affaire.