Votre horoscope signe par signe du vendredi 4 septembre

BELIER

Vous perdez du temps en bavardages inutiles et cela vous épuise, ne cherchez pas plus loin les raisons de votre fatigue...

TAUREAU

Un choix devra être fait, aujourd’hui. Même s'il paraît anodin, ce n'est qu'une apparence. Préférez la simplicité.

GEMEAUX

Les échanges sont plus sereins et plus entreprenants. Profitez-en pour multiplier les rencontres, échanger des conseils et profiter des opportunités.

CANCER

Vous raisonnez beaucoup trop, vous devenez frileux. Certains risques peuvent vous porter chance, prenez le temps de réfléchir.

LION

Votre esprit vous permet de trouver les bons mots pour entamer des sujets délicats avec votre partenaire.

VIERGE

Vous aurez tendance à vous isoler provisoirement, sans rechercher les rencontres ou les échanges.

BALANCE

Vous êtes en haut de la vague aujourd’hui, profitez-en pour demander ce que l'on vous doit, faire valoir ce qui vous revient.

SCORPION

Votre amabilité et votre disponibilité vont faire des émules. Profitez-en pour enterrer la hache de guerre.

SAGITTAIRE

Ne vous laissez pas envahir par vos amis si proches soient-ils, vous avez d'autres priorités à mener à terme.

CAPRICORNE

Vous allez repérer des soutiens insolites qui prendront beaucoup de poids par la suite. Les contacts sont favorisés !

VERSEAU

Vous aurez à coeur de préserver votre équilibre aussi bien physique que psychologique. Pari réussi : vous irez bien.

POISSONS

À trop vous consacrer aux autres, vous êtes épuisé de le faire, et vous serez plus distant malgré vous.