Caen. Une cinquantaine de manifestants contre le port du masque

Au départ de l'hôtel de ville pour une fin de cortège sur le parking de la gare, une cinquantaine de personnes s'était donné rendez-vous à Caen ce samedi 29 août après-midi. Ils manifestaient contre le port du masque, en empruntant uniquement les rues où le masque n'est pas obligatoire. "Il faut mettre un masque pour aller dans un bus, dans une banque, dans la rue… c'est fini, on n'en veut plus !", rétorque l'organisatrice de l'événement, qui a souhaité conserver l'anonymat. Un autre rassemblement est d'ores et déjà dans les cartons, le samedi 12 septembre, à 13 h 30 devant la mairie.

Les manifestants souhaitent notamment interpeller Laurence Dumont, la députée socialiste du Calvados.