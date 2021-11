Hermanville-sur-Mer. Accident : quatre blessés dont une fillette de 10 ans

Faits Divers, Justice. Un accident de la route a eu lieu ce samedi 29 août, vers 11 h 10, à Hermanville-sur-Mer. Deux voitures se sont percutées à l'angle de la rue Amiral Wietzel et de la rue de Rouen, le long de la plage. Quatre personnes sont impliquées. Deux femmes âgées de 37 et 22 ans ainsi qu'un homme de 23 ans et une fillette de 10 ans ont été transportés, sans gravité, au CHU de Caen.