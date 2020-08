Basket . L'Open de Normandie annulé pour un cas de Covid-19 à Bourges

Deuxième coup dur pour Mondeville. Quelques jours après la blessure d'Aminata Gueye, le club est contraint d'annuler le traditionnel Open de Normandie qui devait avoir lieu ce samedi 29 et dimanche 30 août. Le club de Bourges a annoncé être touché par un cas de Covid-19. L'événement avait d'abord été modifié puisque Landerneau avait déclaré forfait, suite à une suspicion de cas. Les clubs avaient d'abord réfléchi à la piste de Ifs pour le remplacer, qui va finalement disputer un match amical face à Saumur du côté d'Angers ce soir, avant d'opter pour une double-confrontation entre Bourges et Villeneuve d'Ascq, le samedi et le dimanche. Finalement, la question ne se pose pas, l'événement n'aura pas lieu en 2020.