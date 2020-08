Le Havre. Deux personnes décèdent dans le violent incendie d'un immeuble

Il était près de 20 h, le vendredi 28 août, lorsqu'un violent incendie a éclaté au deuxième étage d'un immeuble de la rue Aristide Briand, au Havre. Très vite, de gros moyens de secours ont été mobilisés sur place pour maîtriser le sinistre, dont une cinquantaine de sapeurs-pompiers, deux lances à incendie classiques et une autre montée sur un bras articulé.

Deux morts et quatre blessés

Malheureusement, cette intervention rapide n'a pas empêché les pompiers de trouver deux victimes décédées dans l'incendie. Les deux personnes, un homme et une femme, ont été retrouvées dans un logement sous les combles. Le bilan humain fait également état de quatre blessés légers : un habitant et deux policiers qui ont inhalé de la fumée et un pompier victime de la chaleur.

Sur le plan matériel, plusieurs logements ont été endommagés et neuf personnes doivent être relogées par la ville ou par des proches. Le déblai et la surveillance des lieux se sont poursuivis toute la nuit. Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes de ce drame.