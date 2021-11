Argentan. La Ville porte plainte après la découverte de tags et de croix gammées

Le secteur de la halle du Clos-Menou à Argentan a été découvert tagué, jeudi 27 août, notamment avec des croix gammées : "Il y en a marre. Depuis quelque temps, les tags et autres incivilités qui polluent notre ville sont en nette augmentation", constate la Ville sur sa page Facebook, qui précise : "Une nouvelle vague de vandalisme à la peinture avec insultes et croix gammées a souillé la Halle du Clos-Menou." Une plainte a été déposée au commissariat et une enquête a été ouverte.