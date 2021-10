Table : Le Bistrot d’Arthur, le charme parisien à Rouen

Les menus sont divers et variés, entre le "Bistrot" à 12,80 €, le "Arthur" à 17,20 € ou encore l’"Entrecôte" à 22,50 €. Nous optons pour la formule "Bistrot" qui propose une entrée et un plat, ou un plat et un dessert. Ma voisine s’est décidée pour le sauté de dinde et sa succulente sauce au curry. A voir l’état de son assiette, le plat était à son goût ! J’avais choisi, pour ma part, un pavé de boeuf à la sauce bordelaise et ses frites maison. La viande n’était pas très tendre, mais les frites excellentes. En face de moi, on dégustait avec gourmandise une excellente andouillette sauce moutarde.

Pour le dessert, ma voisine s’est décidée pour un trio de crème brulée et j’ai commandé une mousse aux framboises et fromage blanc. Un régal. sur un lit de fromage blanc délicatement sucré, une couche de mousse à la framboise venait rehausser le goût de ce dessert original et très frais. Le service est souriant et agréable. La table est bonne, le prix raisonnable pour un déjeuner agréable.

Pratique. Le bistrot d’Arthur, 27 rue Cauchoise, à Rouen. Tél.02.35.15.51.14.