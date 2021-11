Calvados. Rencontre avec le nouveau commandant de groupement de gendarmerie

Christophe Junqua, 38 ans, nouveau commandant de groupement de gendarmerie du Calvados. Il est aussi arbitre de football au niveau national.

Pouvez-vous décrire votre parcours dans la gendarmerie ?

"C'est la première fois que j'occupe ce poste. Je suis entré à l'école militaire de Saint-Cyr en 2002, puis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun en 2005. À l'été 2006, je suis parti à la communauté de brigade de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales). J'ai aussi commandé la compagnie de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) avant de rejoindre le cabinet du ministre des Armées de 2016 à 2018. J'ai aussi été instructeur à l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Quelles sont vos principales missions ?

Le groupement du Calvados réexiste depuis la fusion des régions. Il faut recréer un fonctionnement avec 800 personnes auxquelles s'ajoutent 450 réservistes et 20 réservistes citoyens. Deux nouvelles unités voient le jour à la rentrée : une Brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) et une cellule de lutte contre l'immigration irrégulière. Les priorités sont de gagner en proximité avec la population, gérer les cas de délinquance, notamment le trafic et la consommation de stupéfiants.

Que connaissez-vous du département du Calvados ?

Je suis venu deux fois dans le cadre de mes études, notamment sur les plages du Débarquement à Omaha et Arromanches. Le département a des valeurs patriotiques qui me parlent. Autrement, je suis venu sur les terrains de Ligue 2 ou de CFA en tant qu'arbitre de foot, à Granville, Avranches, Caen…"