Calvados. Les pompiers déposent un préavis de grève illimitée

L'intersyndicale des pompiers du Calvados (Avenir secours, Autonome SPP-PATS, CGT et CFTC) a déposé un préavis de grève illimitée à compter de vendredi 28 août. En cause, une situation tendue qui dure depuis un moment. L'intersyndicale revendique notamment plus d'effectifs.