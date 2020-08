Seine-Maritime. Devenez le petit fermier de la Ferme au fil des saisons

Trois fois par semaine, Antoine et Brigitte Vandecandelaere accueillent les petits et les grands pour leur faire découvrir leur ferme cauchoise avec son environnement et ses animaux.

Partez avec les seaux et de la nourriture pour les animaux. Sur un parcours fléché dans la ferme en activité, vous pourrez nourrir lapins, cochons, poules… et devrez remplir un questionnaire. A votre retour, une balade en âne et d'autres surprises vous attendent. En fin d'après-midi, une remise de diplôme du petit fermier ou fermière est prévue. Sur place, à ne pas manquer également : le sentier de randonnée autour de la ferme, le local de vente de produits fermiers et la "tartinerie" !

Ecoutez Antoine Vandecandelaere nous présenter l'animation :

Rendez-vous le samedi matin, de 9 h 30 à 12 h 30, le mercredi et le vendredi après-midi pour profiter de l'animation à La Ferme au fil des saisons à Amfreville-les-Champs. Participation de 2 € par personne.

Plus d'infos sur lafermeaufildessaisons.fr