Fécamp. Une course de garçons de café en front de mer

C'est quand même moins difficile de boire un verre en terrasse que de savoir manipuler avec aisance un plateau de service rempli de boissons. En tout cas, depuis deux ans, le casino de Fécamp organise une course de garçons de café sur le front de mer, gratuite, ouverte aux hommes et aux femmes. Prochaine édition, le dimanche 30 août. Chaque participant, professionnel ou amateur, doit parcourir un itinéraire jonché d'obstacles, en un minimum de temps, en portant un plateau contenant deux gobelets pleins et une demi-bouteille remplie d'eau. En 2018, c'est Romain Colinet qui avait remporté cette épreuve. Actuellement cuisinier au restaurant Les Frégates à Veulettes-sur-Mer, cet homme de 28 ans avait passé "un moment sympathique. Tout le monde se connaît dans le milieu de la restauration, donc il s'agit finalement d'une course entre amis." Dimanche, il aura pour objectif de faire mieux que l'an passé. "En 2019, j'avais chuté. Du coup, je n'avais pas terminé sur le podium." Cette année, il y a plus de 200 euros de cadeaux à gagner.

Inscriptions à l'accueil du casino JOA ou au 02 35 28 01 06.