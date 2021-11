Musique. Le concert de Bigflo et Oli à l'Accor Arena disponible en ligne, gratuitement

Crise du coronavirus oblige, les artistes et le public sont privés de salles de concert. Un manque qui devient pesant pour tout le monde et, à Toulouse, les deux frères Bigflo et Oli ont décidé de remédier à ce problème.

Dimanche 30 août, le duo mettra en ligne son concert à l'Accor Arena de Paris. Une vidéo disponible gratuitement. Un concert qui avait vu le passage de leur père, Fabian Ordonez, Vianney, MC Solaar et Jamel Debbouze.