Caen. Place de la République : le projet de halle commerciale revu à la baisse ?

A Caen, la partie ouest de la place de la République est en stand-by et pourrait même évoluer. "La présence d'une halle gourmande reste impondérable, à mi-chemin entre la restauration et le marché traditionnel", indique mercredi 26 août le maire, Joël Bruneau, réélu en mars dernier. Autre élément certain : la création d'un cinéma, absent de l'hyper centre depuis le déménagement du Pathé.

Un Primark ? Pas question !

En revanche, le bâtiment de 10 000 m², qui devait abriter des grandes et moyennes boutiques, dans les secteurs de la mode et la maison, devrait être reconfiguré, avec un volume global sans doute revu à la baisse. Les promoteurs ont lancé une étude sur le projet. "Ce qu'ils avaient imaginé en 2015 ne peut pas être être conçu de la même façon aujourd'hui, a fortiori post-Covid, estime Joël Bruneau. On peut penser que dans 15 ans il y aura moins de commerces dédiés à la chaussure ou l'habillement." Pas question, donc, de voir un Primark s'installer : "Rien de plus désastreux que la pratique du textile jetable", fustige le maire, qui table désormais sur une ouverture en 2024.