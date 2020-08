Montivilliers. La course aux fournitures scolaires est lancée

Elles vont connaître l'endroit par cœur si ça continue. Toutes masquées, Fanny, une mère de famille, et ses deux filles, Emma et Adèle, viennent régulièrement au magasin Auchan de Montivilliers avec une petite liste dans la main pour acheter des fournitures scolaires. 20 euros de courses tous les huit jours, le tout guidé par les petits prix proposés par l'enseigne.

Pour cette famille, qui n'est pas éligible à l'allocation de rentrée scolaire, le choix des produits n'est pas dû au hasard.

En raison du contexte, les allées regroupant les stylos, les classeurs, ou encore les agendas, ont été élargies, passant ainsi de 2 m à 2,50 m.

Arnaud Benard, responsable des rayons de la papeterie au magasin Auchan de Montivilliers, et ses équipes ont vécu deux grosses journées à la suite du versement de l'allocation de rentrée scolaire. Pour eux, la rentrée se prépare longtemps à l'avance. "Je me penche dès novembre sur l'achat de la maroquinerie scolaire et en janvier sur le reste : écriture, papiers…"