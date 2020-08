Caen. Port du masque obligatoire à partir d'aujourd'hui

Sortez masqué ! Le port du masque est désormais obligatoire dans certaines rues et certains lieux publics de Caen à partir du mercredi 26 août et jusqu'au 30 septembre, comme indiqué dans l'arrêté publié mardi 25 août sur le site de la préfecture. Les plus de 11 ans sont concernés et les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.

Le centre et le port

Les lieux concernés, notamment dans le centre et au niveau du port, sont : la place Saint Sauveur, les rues Saint Sauveur, aux fromages, Vauquelin, Demolombe, Froide, Ecuyère, Arcisse de Caumont, Saint Pierre, Montoir-Poissonnerie, de Bras, Paul Doumer, de Strasbourg, du Moulin, Hamon, Boulevard Maréchal Leclerc, Boulevard des Alliés, Quai vendeuvre, rue Bellivet, Place de la République, et l'esplanade des Rives de l'Orne.

La carte des rues concernées par le port du masque obligatoire. - Pref14

Dans les rues Jean Eudes, du Vaugueux, Saint Jean, et l'avenue du Six juin, le port du masque obligatoire n'est que partiel.