Caen. Le Producteur local propose du 100% made in Normandie

Au Producteur Local à Caen, les produits frais viennent du Calvados et les produits secs de Normandie. Les consommateurs ont ainsi à disposition des produits de qualité, dont ils connaissent la provenance. De plus, il s'agit d'un magasin à but non lucratif. "On ne fait pas de marge sur nos produits et nos ventes. Tout ce qui est dépensé dans le magasin est directement reversé aux artisans et producteurs", détaille Martin Pennanceac'h, vendeur. Plus de trente-six producteurs et artisans fournissent ce magasin, dans lequel les clients peuvent se fournir en pâtes vendues en vrac, en légumes, en bières artisanales, en viande, en épices, ainsi qu'en divers autres produits.

Pratique. 1 Rue Basse à Caen