Musique. Les Black Eyed Peas dévoilent un nouveau clip, en bonne compagnie

Encore un nouveau hit pour les Black Eyed Peas ! Après les succès de Mamacita et Feel the Beat, voici un nouveau clip que vient de dévoiler le trio. Un clip délirant pour illustrer la chanson Vida Loca, extrait de leur huitième album Translation, que le groupe a décidé de mettre en vidéo. Et pour l'occasion, le groupe s'est entouré de Tyga et Nicky Jam pour ce titre qui reprend la mélodie de U Can't Touch This de MC Hammer, chanson culte des années 90.