Fécamp. Des travaux de rafraîchissement dans les écoles

Objectif : accueillir les enfants et le personnel dans les meilleures conditions possible. Comme chaque année, la Ville de Fécamp a profité de l'été et des vacances scolaires pour réaliser de nombreux travaux dans les écoles. "Ces chantiers sont menés par des entreprises privées ou alors par du personnel du service bâtiment de la Ville de Fécamp (environ 20 personnes dans ce service, dont des menuisiers, des électriciens…), explique Alain Monville, technicien pour le compte de la Ville. Avant d'engager des travaux, on se réunit avec les directions des écoles, histoire de relever tous les problèmes existants et de voir quelles solutions on peut apporter. Ensuite, on estime le coût des rénovations avant de transmettre les informations à l'élu concerné par le sujet. C'est après cette étape, en fonction du budget alloué à l'Enseignement et à l'Éducation, que sont prises les décisions."

Résultat : cet été, à l'école du Port, les menuiseries ont été refaites. L'éclairage a également été revu et il y a eu quelques améliorations dans le réfectoire. A l'école Jean-Macé, un côté de la toiture a été restauré cette année, le reste, ce sera pour l'an prochain. Le montant des travaux de rénovation dans les écoles pour l'année 2020 est de 180 000 euros. Tout est prêt pour la rentrée scolaire, prévue le mardi 1er septembre.