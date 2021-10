Yvon Robert, maire de Rouen : "L'image de la ville est en jeu"

Quels objectifs vous êtes-vous fixés pour ces deux dernières années de mandat ?

“Dans les 25% restants du mandat, nous continuerons de réaliser le maximum de ce que nous avions voulu pour notre ville. Nous mettons aujourd’hui l’accent sur les problèmes du quotidien, à l’image des questions de propreté et de civisme. Ces sujets reviennent sans cesse dans les conversations des Rouennais. Les attentes sont fortes dans ce domaine. C’est pour cela que nous mettons en place une grande campagne de sensibilisation, traitée avec humour (lire ci-contre). Je crois qu’il s’agit de l’une des meilleures façons de s’y attaquer. On ne changera pas une ville sans une mobilisation citoyenne”.

Dans quel autre domaine “du quotidien” allez-vous renforcer les actions de la Ville ?

“Dans les prochaines semaines, nous allons continuer et intensifier les réfections de voiries. Rien que cette année, 2,5 millions d’euros y sont consacrés, contre 800 000 € en 2011. D’importants travaux vont avoir lieu rue Jeanne d’Arc, puis rue des Faulx et rue de l’Hôpital, entre autres. On touche ici à un sujet important, puisque c’est l’image et l’attractivité de la ville qui sont en jeu. Parallèlement, en novembre, le nouveau plan de stationnement entrera en vigueur. Nos objectifs prioritaires étaient d’éviter les voitures ventouses, trop nombreuses à Rouen, et de développer le stationnement résidentiel.”

L’habitat, le logement, est un thème également central de votre politique...

“Dès 2008, Valérie Fourneyron en avait fait l’un des principaux objectifs du mandat. Cette politique nouvelle, qui comporte notamment l’obligation de réserver 25% des nouvelles constructions au logement social, est en train de porter ses fruits quatre ans après. Pour favoriser la mixité sociale, c’est la meilleure solution. La distinction entre HLM et immeubles dits de propriétaires est en train de s’effacer. La ville va continuer à se transformer. Prochainement, des logements sociaux vont voir le jour dans les quartiers déficitaires, notamment à l’ouest du boulevard des Belges et dans le centre-ville.”

Le contournement Est de Rouen se fait toujours attendre, lui...

“C’est vrai, mais je crois que la priorité numéro un est la sortie sud du pont Flaubert, en vue du futur aménagement du quartier Flaubert. Car ce sont les quartiers ouest qui sont l’avenir de Rouen. Pour avancer dans ce projet d’éco-quartier, parfait exemple à mes yeux de volonté politique, il faudra réaliser cette sortie sud du sixième pont.”