Seine-Maritime. Ligue du vendredi : près de 5 000 euros pour le Secours populaire

"J'ai bu mais j'ai donné !", c'est le slogan de la ligue du vendredi qui fait ses preuves à Rouen. Lancée au mois de février par John D (qui souhaite rester anonyme), elle propose à des bars de mettre de côté 1 % de leur recette du vendredi soir pour le reverser à une association locale. Ils étaient une douzaine au départ et sont désormais 24 bars à participer à l'opération. "Ça a bien fonctionné malgré le confinement", détaille John D, même si la fin de la première collecte a été décalée de deux mois. Plus de 4 500 euros ont été récoltés avant le 21 août. "On devrait être à près de 5 000 euros à la fin du mois." Un chèque va être remis au Secours populaire de Seine-Maritime, samedi 29 août, place de l'hôtel de ville, en présence des patrons de bar participants.

Une aide pour l'Autobus samusocial ?

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, les établissements ont continué à jouer le jeu et d'autres pourraient rejoindre l'initiative en septembre et octobre. Les prochaines collectes jusqu'à décembre devraient servir à aider l'Autobus samusocial de Rouen.