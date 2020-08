Rouen. Un voyage dans le temps à bord de la Pacific Vapeur 231

Ce dimanche 30 août, la locomotive Pacific Vapeur 231 emmènera les passagers de Sotteville-lès-Rouen à Dieppe, pour une excursion à la journée. C'est l'occasion de voir en marche la pièce maîtresse de la collection de l'association sottevillaise de passionnés du rail, qui, quoique bientôt centenaire, roule toujours des mécaniques grâce aux bons soins du Pacific Vapeur Club. "Depuis la réfection des essieux en 2018, elle roule cinq à six fois par an, précise Frédéric Polbos, président de l'association. Mais elle sera bientôt à nouveau à l'arrêt 18 mois, pour la révision de sa chaudière." La superbe loco tracte trois voitures des années 20, une voiture des années 50 ainsi qu'un wagon bar et une voiture postale. "Le train que nous avons recomposé est presque entièrement d'époque. Les passagers pourront prendre le temps d'apprécier le paysage, découvrir le fonctionnement de la machine et participer à un rallye pédestre une fois arrivés à Dieppe."

Pratique. Dimanche 30 août départ 8 h 33 à Rouen. 35 à 60 €. Réservations au 02 35 72 30 55