Calvados. Rues, marchés… Le port du masque s'étend de plus en plus

Le coronavirus est bel et bien présent. L'Agence régionale de santé de Normandie a indiqué vendredi 21 août que le R0, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'un cas positif va contaminer, vient d'atteindre le seuil d'alerte fixé à 1,5. Face au virus, le masque s'impose comme la solution dans de nombreuses villes. Ainsi depuis le 19 août, à Mondeville, le masque est obligatoire en extérieur aux abords des centres commerciaux Mondeville 2 et Mondevillage, ainsi que des magasins Leroy Merlin et Décathlon sur les parkings, les voies de circulation, etc. Le lendemain, la préfecture du Calvados a pris d'autres arrêtés pour obliger le port du masque. Sont concernés les marchés de Grandcamp-Maisy et d'Argences, ainsi que plusieurs rues à Courseulles-sur-Mer : la rue de la Mer, place du marché, les quais est, ouest, des Alliés et des Frères-Labrèque, la promenade Dartmouth, le boulevard de La Mer, la jetée et les places de Gaulle et du 6-Juin, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches, de 10 heures à 20 heures, les mercredis et samedis, de 10 heures à 23 heures.