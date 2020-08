Hockey sur glace (Magnus). Recrutement enfin terminé  pour les Dragons de Rouen

Le mercato a été long à démarrer pour les Dragons de Rouen et, après une grosse vague de neuf départs au total et douze prolongations de contrats, la direction a bouclé son recrutement avec l'arrivée, la semaine passée, de trois nouveaux éléments après celles déjà actées de Rolands Vigners et de Greg Squires.

Ainsi deux défenseurs canadiens Mark Flood (35 ans) et Maxim Lamarche (28 ans) débarquent sur les bords de Seine avec de gros curriculum-vitae de plusieurs centaines de matchs disputés dans les plus grosses ligues du monde comme la NHL aux USA ou la KHL, en Russie. En attaque c'est aussi un Canadien, Jacob Lagacé (30 ans), qui portera le maillot "jaune et noir" après être passé par la Suède et l'Allemagne. Enfin, la dernière place offensive sera partagée entre Bastien Zago (20 ans), Quentin Tomasino (18 ans) et Théo Gueurif (18 ans), qui intégreront l'effectif professionnel dès ce début de saison. Les Rouennais sont actuellement en préparation avant de disputer leur premier match amical, ce sera le 8 septembre à Angers.