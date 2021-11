[Interview]. David Giguel, coach du FC Rouen : "Travailler, rester humble et avoir un peu de réussite"

David Giguel, comment jaugez-vous l'équipe que vous avez formée pour cette nouvelle saison ?

"On pourra avoir une vraie première impression quand on aura fait entre sept et dix matchs. Pour le moment, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'investissement mais il demeure compliqué de se faire une idée aujourd'hui de la réelle valeur de l'équipe en elle-même. Ça va être une saison longue et difficile. On aura besoin de l'ensemble de notre effectif pour pouvoir mener de front toutes les compétitions qui nous seront proposées. On va être les plus sérieux possible et afficher les valeurs qu'on a pu voir l'année dernière."

Quelles sont vos impressions suite à la préparation de votre équipe ?

"Pendant la préparation, c'est toujours tout beau, tout rose. C'est toujours le monde des Bisounours parce qu'il n'y a pas de choix d'effectuer. Tout le monde est content de venir s'entraîner. Il y a eu plutôt une bonne ambiance, l'atmosphère de travail et les conditions de travail ont été bonnes donc ça nous a permis de bien nous préparer."

Quels sont les principaux changements que vous souhaitez amener cette saison ?

"On va essayer de rester dans la continuité de ce qu'on a fait la saison dernière. On a terminé meilleure défense du groupe donc on va de nouveau s'appliquer à faire des efforts généreusement pour bien protéger notre but. Puis il nous faudra certainement un peu plus d'enthousiasme et quelques fois un peu plus de folie dans la participation offensive afin de pouvoir marquer un peu plus car on n'a pas marqué suffisamment de buts la saison dernière pour pouvoir être les premiers avant le Covid-19."

Cette saison aura-t-elle un goût de revanche ?

"Non, la saison dernière on était promus et on a fait une très, très bonne saison. Que ce soit dans notre parcours en championnat où on a quand même été sept fois leader, ou en Coupe de France, on a vécu une grosse saison. On n'est pas revanchards, on veut simplement de nouveau être en compétition et cette fois aller au bout du championnat."

Le FC Rouen fait partie des favoris, qu'en pensez-vous ?

"C'est un bien grand mot ! Nous, ce qu'on veut, c'est continuer de progresser, avoir un gros collectif. Des équipes favorites, il y en a avant nous, Chartres notamment. Ça fait trois ans qu'ils terminent deuxième, ils ont un budget de plus de deux millions d'euros. Mais il y aura cinq ou six outsiders. Saint-Malo, Granville, Fleury, Blois, Vannes. Le FC Rouen sera parmi ces équipes-là. Il faudra être exemplaire, travailler mieux que les autres et avoir un peu de réussite. Ça fait aussi partie du jeu."

Cinq mois après leur dernier match officiel à Diochon, les joueurs vont enfin retrouver une petite partie de leur public. Dans quel état d'esprit sont-ils ?

"Je pense que, comme dans tous les clubs, les joueurs ont envie de retrouver la compétition. Nous nous sommes entraînés, nous avons joué des matchs amicaux, c'est bien mais maintenant nous aspirons tous à ce que ça débute pour pouvoir se confronter aux autres équipes parce que c'est aussi ça le but d'une préparation, des entraînements. On a des supporters qui sont extraordinaires et c'est toujours une source de motivation supplémentaire de pouvoir jouer devant des gens aussi passionnés et amoureux de leur club."

Toutes ces nouvelles mesures ne sont-elles pas trop perturbantes pour les joueurs ?

"Non, le masque fait partie du truc, il y a un contexte sanitaire qui oblige à évoluer dans ces conditions, donc on s'adapte. On n'est pas les plus à plaindre, il y a plein de gens dont les entreprises n'ont pas rouvert et de nombreuses personnes ne peuvent toujours pas travailler. Nous, on peut bosser. La seule chose qui aurait été intéressante, c'est que la fédération nous autorise à avoir deux joueurs supplémentaires sur la feuille de match et deux changements supplémentaires dans les matchs, car là on sort de plus de quatre mois sans compétition. Ça se fait en Ligue 1 et en Ligue 2, je ne comprends pas pourquoi ça ne se répercute pas sur les divisions amateures. On ne sait pas dans quel état physique réel vont être les joueurs, peut être que ça va se ressentir, que tout le monde va être K.O."

Quelle est l'ambition du FCR cette saison ?

"On est ici au FC Rouen avec un public de connaisseurs. Ce qu'ils aiment, c'est que les mecs se défoncent sur le terrain, soient généreux dans le pressing, les sprints et puis mettent de la joie dans ce qu'ils font. Si on a ça, on marquera des points et plus on marquera des points rapidement, plus vite on pourra parler d'ambitions au classement. Nous verrons au moment du sprint final où en est l'équipe. Mais on prendra les matchs les uns après les autres avec humilité parce qu'il en faut beaucoup dans le football, mais aussi avec ambition. Que ce soit la coupe ou le championnat, le samedi qui suit le précédent est toujours le plus important. C'est ma philosophie et ça le restera cette saison."