Caen. Nouveaux horodateurs en ville : comment ça marche ?

"Je suis surprise, je viens de payer, mais je n'ai pas de ticket !", s'exclame Madeleine devant un horodateur du centre-ville de Caen, vendredi 21 août. "À 78 ans, on n'est pas doué !" Il va désormais falloir changer ses habitudes. Cet été, la Ville a investi 1,4 million d'euros pour la mise en place de 250 nouveaux modèles de parcmètres dans le centre-ville.

Le ticket de stationnement : c'est fini !

Plus modernes, plus ergonomiques, ces nouveaux outils de la marque Flowbird disposent d'un clavier alphanumérique, d'un lecteur de carte bleue et sans contact et, surtout, ils ne délivrent plus de ticket de stationnement. Une nouveauté qui laisse perplexes certains usagers. "C'est long ! Avant c'était plus sympa, on mettait les sous et on récupérait le ticket directement", explique Sylvie, dans la rue des Martyrs. "Je vais quand même prendre le reçu et le mettre sur mon pare-brise. On ne sait jamais, si certains agents ne sont pas encore formés, je n'ai pas envie de prendre un PV !" Sylvie est prudente, bien que le ticket à poser sur le pare-brise ne soit plus obligatoire. Les agents de surveillance de la voie publique effectuent désormais le contrôle via un smartphone, en scannant les plaques d'immatriculation.

Les usagers peuvent choisir un reçu, mais le ticket à poser sur son pare-brise n'est plus obligatoire. -

Au moment de la transaction, les usagers doivent saisir leur numéro de plaque d'immatriculation avant de choisir la durée de stationnement. Facile pour Madeleine, qui a sa carte grise dans son sac à main. Pour Philippe et Nathalie, il faut faire demi-tour pour aller à la voiture. "Il faut connaître sa plaque d'immatriculation par cœur, ce n'est pas évident ! Mais le reste a l'air simple, il suffit de se laisser guider par l'écran, sourit Philippe, originaire de Putanges. Ce sont des automatismes à prendre."

Carte bleue, espèces ou

application mobile

Pour payer, l'usager a le choix entre les espèces, la carte bleue (ou le sans contact), mais aussi trois applications mobiles : Paybyphone, OpnGo et Flowbird. Désormais, le paiement en carte bleue est possible à partir de 0,20 €. Avant ces nouveaux appareils, le montant minimum était de 1 €. Nathalie, avenue du Six-Juin, est ravie de pouvoir payer à distance. "On peut anticiper et quand on ne sait pas combien de temps dure un rendez-vous, c'est pratique !"

La Ville de Caen prévoit d'étendre ce nouveau moyen de paiement pour les parkings à barrière de Courtonne et les deux parkings du port d'ici la fin de l'année. À compter du 1er septembre, en cas de parking non payé ou dépassé, l'amende sera facturée 33 €.