Caen. Rentrée scolaire : repartir du bon pied

Vacances d'été, confinement, la période sans école a duré plus qu'à l'accoutumée cette année pour certains enfants. Alors comment reprendre les bonnes habitudes ? Comment retrouver un rythme de vie adapté à l'école ? Réponses et conseils de spécialistes pour repartir du bon pied.

Les devoirs

Pour Sandra Parly, directrice de l'agence de soutien scolaire Cours Ado à Caen, "il faut reprendre pour voir les acquis, reprendre les difficultés, faire le point au moins les quinze derniers jours de vacances".

L'alimentation

Le corps a été mis à rude épreuve pendant le confinement : grignotage, manque de déplacement, alimentation riche, etc. Des habitudes qui se sont parfois poursuivies pendant les vacances. "Il faut reprendre un rythme : petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner", explique Carine Lamotte, diététicienne à Caen. Pour retrouver la forme, "les fruits et légumes sont essentiels pour les vitamines, surtout crus, et tout ce qui est produit céréalier complet parce que c'est riche en fibre et vitamine."

Le sommeil

Veillées tard et grasses matinées ont rythmé le quotidien des enfants ces dernières semaines. "Lorsqu'on parle de décalage horaire et de remise à niveau, on indique qu'il faut en général une journée pour une heure de décalage", explique Gaëtan de Schrevel, pédiatre à Caen. Pour préparer au mieux l'endormissement, le médecin conseille de "ritualiser la mise sous sommeil, en faisant tous les jours la même chose : se laver, manger, lire une histoire et se coucher." Les écrans sont à proscrire, "car c'est un grand stimulant avant de dormir".

Gérer le stress

La reprise est souvent synonyme de stress : quelle va être ma classe ? Qui sera mon maître ou ma maîtresse ? Vais-je retrouver mes copains ? "La rentrée est toujours un moment particulier et d'autant plus cette année, car il y a de nombreuses interrogations. Il faut parler en famille : du confinement, de l'école et de toutes les choses qui préoccupent les enfants", conseille Martine Dary, psychologue clinicienne. "C'est important de leur expliquer que ce virus va rester pendant un certain temps et, sans banaliser les choses, qu'il y en a toujours eu et qu'on apprend à se protéger."

Pour Gaetan de Schrevel : "La rentrée est moins compliquée pour les enfants que pour les adultes. Pour eux, tout est neuf chaque année, il n'y a pas de point de repère comme les adultes qui partent deux semaines en vacances et qui reviennent au travail avec leurs mails à lire, etc. Que ce soit deux mois ou quatre mois, ils vont retrouver l'école, leurs copains, etc."