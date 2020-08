Seine-Maritime. Trois blessés dont un grave après un choc frontal entre deux voitures

Un choc frontal s'est produit ce dimanche 23 août vers 11h30 sur la route départementale 61 au niveau de la commune de Ernemont-sur-Buchy (Seine-Maritime). Dans le premier véhicule, une femme âgée de 41 ans a été grièvement blessée. Médicalisée sur place, elle a été évacuée vers l'hôpital. Dans le second véhicule, un couple, une femme âgée de 69 ans et un homme âgé de 63 ans. Tous les deux ont été désincarcérés, ils ont été blessés plus légèrement.

20 sapeurs-pompiers et 6 engins de secours ont été engagés sur cet accident de la route.