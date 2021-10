Depuis le 1er septembre de cette année, Alain Dulondel est directeur général de Rouen Business School. Céline Davesne, quand à elle, a été nommée directrice académique de l'école.

Membre du corps professoral de Rouen Business School depuis 2004, Céline Davesne est enseignante-chercheur et s'est spécialisée en linguistique et en communication interculturelle. Elle occupait auparavant le poste de responsable du département académique Langues, Cultures et Société de Rouen Business School.