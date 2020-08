Caen. Caen prend un premier point à Clermont

Le match.

C'est avec un onze de départ attendu et emmené offensivement par Yacine Bammou que les Caennais débutent la rencontre. Allevinah côté Clermontois se montre incisif mais Riou contrôle. Le portier normand peut compter sur un bloc défensif regroupé pour le protéger tout au long du premier acte mais il lui faut quand même combler l'erreur de marquage d'Armougom sur un coup franc de Berthomier pour mettre Houtnondji en échec (34e). Il s'agit là de la seule occasion locale et du seul tir cadré de cette première période. Pas de quoi remettre en cause la parité vierge à la pause.

Seconde période plus enlevée

Pas de quoi non plus s'enflammer au retour des vestiaires avec peu de rythme dans les transmissions. Il faut attendre la 54e minute pour voir Bammou à la réception d'un centre dévié qui oblige Desmas à la parade. Riou ne tarde pas à répondre, N'Simba adresse un centre tir sur lequel le gardien caennais se détend (57e). Deux éclairs suivi d'un troisième, œuvre de Gonçalves qui signe superbe reprise de volée sur centre de N'Sona mais Desmas sort une nouvelle parade (69e). Le tableau d'affichage ne se débloque toujours pas et à quelques minutes de la fin, Pascal Dupraz fait le choix d'assurer ses lignes arrières pour aller chercher un premier point cette saison. Un premier point validé même si Armougom aurait pu offrir mieux aux siens dans les ultimes secondes (90e+2).

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M.Thual, spectateurs : 2654

CLERMONT : Desmas, Zedadka, Houtondji, Ogier, N'Simba, Magnin, Gastien, Allevinah (Bayo 67e), Berthomier (Dossou 70e), Gomis (Samed 80e), Tell (Iglésias 80e), entr : Pascal Gastien

CAEN : Riou, Yago, Rivierez (cap), Weber, Armougom, Beka-Beka (Gonçalves 18e), Deminguet (Traoré 69e), Oniangue, N'Sona (Vandermersch 82e), Gioacchini (Jeannot 82e), Bammou, entr : Pascal Dupraz