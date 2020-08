Calvados. Une maison piégée par les flammes : une famille relogée

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu de maison vendredi 21 août peu avant minuit à Gavrus, au sud-ouest de Caen. D'après les secours, l'incendie s'est déclenché dans le garage accolé à la maison avant de se propager dans le logement et sur la toiture.

Les occupants, un père et ses deux filles, sont sortis de l'habitation sains et saufs. Ils ont été relogés par des proches. Aucun blessé n'est à déplorer. Au total, quinze sapeurs-pompiers des casernes de la Folie-Couvrechef et de Villy-Bocage étaient mobilisés jusqu'à ce matin.

Une enquête de la gendarmerie est en cours pour déterminer les causes exactes de l'incident.