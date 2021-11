Normandie. Coronavirus : un indicateur passe au rouge dans la région

Non, le virus n'a pas disparu. C'est en tout cas ce qu'indique l'Agence régionale de santé (ARS) lors de son dernier bilan publié vendredi 21 août. Un indicateur passe même au rouge. Le taux de reproduction, qui correspond au nombre de personnes qu'un cas positif va contaminer, a dépassé le seuil d'alerte. Il s'établit à 1,51.

75 personnes hospitalisées

Autre point d'alerte : le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants qui passe à l'orange. Il dépasse le seuil de vigilance (11,05). "Cette évolution est notamment liée à l'identification de nouveaux clusters principalement familiaux ou amicaux" précise l'ARS. Au total, dix-huit clusters ne sont pas clôturés en Normandie, douze sont en cours d'investigation et six sont maîtrisés. Au 21 août, 75 personnes sont hospitalisées dans la région, 11 dans le Calvados, 16 dans l'Orne, 10 dans la Manche, 15 dans l'Eure et 23 en Seine-Maritime, dont une en réanimation. En plus des sites de dépistages fixes, des dépistages mobiles sans rendez-vous sont mis en place dans la région. Cliquez ici pour les découvrir.