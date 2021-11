Buzz. Au cours d'une partie de golf, Jason Derulo casse les dents de Will Smith !

Jason Derulo s'éclate sur TikTok, le réseau social où l'on poste de courtes vidéos. Il n'a pas moins de 30 millions d'abonnés et, ces derniers jours, il fait le buzz avec Will Smith. Les deux stars ont fait une partie de golf ensemble et Jason Derulo a littéralement swingué dans les dents de Will Smith.

Bien évidemment, c'était un canular, la dentition de Will Smith se porte parfaitement bien, mais la vidéo a cartonné, engrangeant plusieurs millions de vues.

Tout réussit à Jason Derulo, qui cartonne également avec Jaws 685 et son titre Savage Love à écouter sur Tendance Ouest.