Le Havre. Covid : nouvelles manières de travailler à l'école

Que préconise le ministère de l'Education nationale sur son site internet concernant le protocole sanitaire en application à partir de la rentrée dans les écoles ? "Afin de garantir la santé des élèves et des personnels, et eu égard à la situation épidémique à la date de la présente circulaire, le respect des règles sanitaires essentielles doit être assuré : gestes barrières, hygiène des mains, port du masque pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans lorsque les règles de distanciation ne peuvent être respectées dans les espaces clos ainsi que dans les transports scolaires. Dans la mesure du possible, le déplacement des professeurs est privilégié par rapport au déplacement des élèves", est-il écrit dans un document publié le 21 juillet, alors que la rentrée scolaire approche. Elle aura lieu le mardi 1er septembre.

Des procédés "plus ou moins efficaces"

Stéphanie Trotel est professeure de S2I (Sciences Industrielles de l'Ingénieur) au collège Jean-Moulin au Havre. Comme ses collègues, elle a mis en place en juin dernier, lors de son retour à l'école, après le confinement, des procédés "plus ou moins efficaces. On a pas mal changé notre façon de faire puisqu'on utilise plus de supports numériques. À la rentrée, on va s'adapter au niveau des programmes pour les respecter, mais en faisant travailler les élèves d'une manière différente."

L'année scolaire à venir ne va pas ressembler à la précédente. Stéphanie Trotel échange beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux avec d'autres collègues pour trouver des idées qui pourraient être utiles aux élèves. Du positif émergera de cette situation. "Les jeunes faisaient déjà un peu de simulation 3D avant la crise sanitaire. Mais, au moins là, ils pourront reproduire les exercices chez eux via un logiciel gratuit."