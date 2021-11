Le Havre. Rodéo et tentative de fuite : un motard interpellé

Faits Divers, Justice. Vers 2 h 30, le jeudi 20 août, la police municipale du Havre remarque un motard qui circule dans le square Saint-Roch. Au moment de son contrôle, le pilote prend finalement la fuite. Il est retrouvé quelques rues plus loin, essayant de se cacher. L'homme de 24 est finalement interpellé et placé en garde à vue pour rodéo motorisé et refus d'obtempérer.