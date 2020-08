Caen. Une rentrée solidaire et simple à la Comédie de Caen

C'est le moins que l'on puisse dire, la période de crise a inspiré la Comédie de Caen. Première grande nouveauté : une vingtaine de compagnies est accueillie en résidence au 24 rue de Bretagne, à la place de l'ancien Panta théâtre. Elle en a aussi profité pour modifier son système d'abonnement, avec une tarification simple et solidaire afin de garantir l'accès à la culture au plus grand nombre. Ainsi, chacun est libre de payer ce qu'il souhaite pour les ouvertures publiques au 24 rue de Bretagne. Concernant l'adhésion, la Comédie de Caen laisse le choix entre 15, 20, 30, 40 ou 50 €. Pour les plus démunis (demandeurs d'emploi, adultes handicapés) et les partenaires culturels, le montant varie entre 10, 20 et 30 €. Le billet unitaire est de 8 €.