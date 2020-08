Chez les libraires. Nos cinq conseils de lecture pour la rentrée

La cave aux poupées :

un thriller glaçant

Dans la cave d'une maison, une jeune fille kidnappée tente de survivre.

Trouvera-t-elle du réconfort

auprès d'un de ses geôliers ?

Rien ne prédestinait Magali Collet à se lancer dans l'écriture. Professeure d'éducation musicale et de chant choral près d'Amiens, elle cultive pourtant depuis plusieurs années une passion secrète pour les mots : "Je me suis lancée dans l'écriture sur un site québécois de partage de poésie. Ça a été le déclic." Elle s'essaye ensuite à un registre plus sombre, avec des nouvelles, avant de passer le cap en 2017 avec l'écriture de ce premier roman sorti le 19 mars. Sans conviction, elle envoie son manuscrit à des éditeurs, jusqu'à ce qu'une maison niçoise spécialisée en thriller lui donne sa chance. "C'était inespéré ! C'était juste de la gymnastique cérébrale pour moi et un vrai exutoire. Quand j'ai eu fini d'écrire le livre, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire du manuscrit. Lorsque j'ai reçu cette réponse positive, j'ai d'abord cru à une blague ! J'ai écrit ce roman sans ambition, mais, au fil des pages, je me suis laissée posséder par cette histoire, j'y passais 2 à 3 heures par nuit et j'en rêvais souvent : c'était devenu une obsession." Il faut dire que l'histoire tient en haleine : enfermée dans une cave, une jeune fille tente de survivre et essaye pour cela d'interagir avec ses geôliers : "C'est une pure fiction bien sûr, mais j'ai été inspirée par l'histoire de Natascha Kampusch, enlevée et séquestrée de nombreuses années. Je me suis concentrée sur le point de vue d'un des geôliers, j'ai tenté d'imaginer ce qu'il pouvait avoir en tête." Et c'est là toute l'originalité du livre !