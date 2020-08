Duclair. En panne, le bac au repos forcé jusqu'au 20 août

Attention, le bac de Duclair est en panne depuis le dimanche 16 août. Il devrait reprendre du service le jeudi 20 août, à partir de 18 heures. Si vous devez traverser la Seine, sachez que le bac du Mesnil-sous-Jumièges est renforcé en attendant et circule toute la journée sans interruption. Monter à bord des bacs permet de traverser la Seine entre Rouen et le Havre sans passer par le pont de Brotonne (gratuit) ou ceux (payants) de Tancarville et de Normandie.