La prison pour l'incendiaire de poubelles

Le 7 septembre, A. R a été condamné à 5 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel pour destructions. Le 21 mars, à Rouen, pompiers et policiers interviennent sur une série de cinq incendies. Les deux feux de poubelles se propagent aux encombrants jonchés sur le trottoir puis à la façade d’un immeuble. Une voiture et des appartements sont dégradés.

La colère gronde parmi les occupants et propriétaires. A. R, reconnu par un témoin, est interpellé. Il reconnaît deux des cinq incendies.

Dangereuse stupidité

"-J’étais saoul ! a-t-il expliqué au juge.

-Ce n’est pas une explication ! Pouvez-vous me raconter ce qui s’est passé ce soir-là ?

-Je suis sorti avec un ami. On est allé voir un cousin. Quand on est ressorti, on a allumé deux poubelles avant de se séparer.

-Avez-vous un intérêt particulier pour le feu ? Ca vous amuse !" s’est exclamé le magistrat.

Le prévenu a comparu détenu puisqu’il purge une autre peine de prison, prononcée en comparution immédiate deux mois plus tôt. A-t-il conscience de la gravité des faits ? L’alcool doit-il tout excuser ? La défense a rappelé qu’en mars, le jeune homme buvait 2 à 3 bouteilles d’alcool par jour.