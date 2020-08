Orne. Sept bénévoles de nationalités différentes restaurent l'église du village

Ils sont sept jeunes : un Français, deux Italiens, deux Maliens, un Turc, et un Indien. Ils sont étudiants ou salariés. En ce mois d'août, pour leurs congés, ils sont en train d'effectuer bénévolement des travaux à l'église Saint-Martin, aux Authieux-du-Puits, 66 habitants, près du Merlerault.

Ce chantier international Concordia, de trois semaines, a pour but de rejointoyer les pierres de l'église. L'hébergement est assuré en camping, au pied de l'édifice. "On a aussi des temps d'échange et de loisirs entre nous", explique Andréa, qui est venu d'Italie pour participer à cette aventure, avec travail le matin et loisirs l'après-midi.

"C'est sur Internet que j'ai trouvé ce chantier", explique Modiba. Il est originaire du Mali, mais vit désormais à Paris, "c'est la 3e année que je passe mon été sur un tel engagement, ça permet de rencontrer du monde et de partager".

Les deux jeunes incitent à s'engager dans de tels moments de travail en commun, riches d'échanges et de découverte d'autres jeunes, d'autres nationalités et d'autres cultures.