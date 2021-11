Cherbourg-en-Cotentin. Sept destinations en sept vidéos pour ce Youtubeur

Il fait voyager les internautes à travers un écran. Du Mexique à la Russie, le jeune Cherbourgeois Thomas Adam propose une virée au-delà des frontières, à travers sa chaîne YouTube "TADAM !", qu'il a lancée il y a trois ans, et plus particulièrement sa série de vidéos sur le thème du voyage. C'est la crise sanitaire qui lui a mis la puce à l'oreille : "Quand j'ai vu à la télé que beaucoup de personnes ont dû annuler leur projet de voyage, de mariage, d'événement, je me suis dit, 'comment je pourrais faire en sorte que les gens puissent s'évader, tout en restant dans leur canapé ?'", explique le Youtubeur de 22 ans, qui a plus d'une corde à son arc. Il s'occupe aussi bien de l'écriture, du montage, tout en étant l'acteur principal. Des outils qu'il a appris à maîtriser à travers sa formation en Communication à Saint-Lô. Avec ses 711 abonnés, Thomas Adam vit cette expérience surtout comme une passion, qui lui permet de faire des rencontres, comme lors de sa dernière vidéo postée vendredi 14 août avec l'épicerie russe Monetka, de Cherbourg, sur des produits culinaires typiquement russes. Un formidable CV pour celui qui cherche actuellement un emploi en communication. D'ici là, Thomas Adam compte accompagner les internautes jusqu'à la fin de l'été en publiant un épisode chaque vendredi soir jusqu'à la mi-septembre.

