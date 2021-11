[Photos + vidéo] Calvados. "Jamais vu autant de vent et de pluie en même temps"

Les orages du dimanche 16 août ont conduit les sapeurs-pompiers à intervenir à 190 reprises, entre 18 h et 22 h 30, principalement sur l'agglomération caennaise et sur la côte de Nacre. A Courseulles-sur-Mer, plusieurs commerces ont été inondés, notamment sur le secteur de la rue de la mer. La municipalité et la gendarmerie étaient réunies ce matin pour évaluer les dégâts. A Bernières-sur-Mer également, plusieurs rues ont été inondées, des arbres tombés sur la chaussée. "La quantité d'eau a été très impressionnante, tout comme la force du vent. A certains moments, ça pleuvait à l'horizontale, raconte Christian Fleury, président de club de voile de la commune. Heureusement il n'y avait plus personne sur l'eau." L'étendue d'eau qui s'est invitée dans les rues l'a même conduit à s'adonner au paddle sur la route. Pour la commune, la première urgence a été de mettre en place des déviations et débloquer les véhicules noyés, avant de formuler une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès de la préfecture.

"Du jamais vu" : le témoignage du président du club de voile Impossible de lire le son.

Au nord de Falaise, à Ernes, commune de 300 habitants, un tuba, phénomène venteux qui ne touche pas le sol (contrairement à une tornade) s'est formé dans le ciel et a endommagé une quinzaine de bâtiments.