Orne. Un appel à la solidarité pour aider les Libanais

L'explosion au port de Beyrouth (Liban) le mardi 4 août a privé 300 000 personnes de leur logement. En lien avec deux ONG de proximité au Liban, le Comité d'Aide Humanitaire de la Vallée du Sarthon aux Réfugiés Palestiniens du Liban (CRPL), implanté à Saint-Denis-sur-Sarthon, lance un appel pour venir en aide aux victimes, via une souscription.

Une crise d'ampleur

Lors de leurs déplacements antérieurs sur place, les membres du CRPL avaient pu constater dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban, la solidarité des populations. Le Liban, 4 millions d'habitants, accueille 400 000 réfugiés palestiniens et un million de réfugiés syriens. Cette catastrophe survient au moment où une crise économique qui touche les plus démunis, en rendant difficile l'accès à des biens nécessaires à la vie, notamment l'eau et l'électricité, et sans doute demain la nourriture. Les dons sont à adresser à Sylvie Julien, CRPL, 38 rue Principale, 61 420 Saint-Denis-sur-Sarthon, chèques à l'ordre du CRPL, association 1901 reconnue d'utilité publique, qui adressera un reçu fiscal aux donateurs.