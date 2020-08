Près de Caen. Le bon vin se déguste en Wine truck avec "Les pépites de Rachel"

Pour Rachel, "chaque vin a son histoire", qui mérite d'être partagée. Femme passionnée, elle souhaite faire découvrir et raconter chacune d'entre d'elles à l'occasion de dégustations et de rencontres sur les marchés, en tant que caviste ambulant ou via son site internet (rubrique Nos sélections).

Elle donne rendez-vous aux curieux et passionnés d'œnologie ce jeudi 20 août à 17 heures sur le front de mer d'Hermanville-sur-Mer pour une dégustation. Sur place, un Wine truck attendra les participants. Cet atelier sera l'occasion d'apprendre les subtilités des vins présentés et la manière de les savourer pleinement au cours d'un repas par exemple. Tarif : 13 €. Informations et réservation : 07 56 80 61 62 ou lespepitesderachel.vin.