Pro D2. Une victoire en amical pour le Rouen Normandie Rugby

Après le confinement, place à la reprise pour le Rouen Normandie Rugby avec un match amical, ce samedi 15 août au stade Mermoz. "Les joueurs sont hyper motivés", nous confiait le Coach Richard Hill avant la rencontre. Et cette première rencontre amicale s'est disputée devant "seulement" 900 spectateurs, une jauge fixée en raison de la crise sanitaire. Pour l'occasion, les Lions de Rouen ont reçu le RC Vannes, pensionnaires bretons de Pro D2. En première mi-temps, les Rouennais n'ont laissé aucune chance aux Vannetais en marquant trois essais et ont pris une bonne avance. La seconde mi-temps a été, au contraire de la première, à l'avantage de Vannes, les Bretons revenant dans le jeu et prenant 12 points aux Lions. Les Rouennais ont tout de même remporté ce premier match amical (25-12). Mis en sévère difficulté la saison passée, les Normands veulent montrer qu'ils ont appris à ce niveau cette saison. Prochain rendez-vous amical à Vannes, ce dimanche 23 août à partir de 16 h avant de plonger dans le championnat le vendredi 4 septembre, face à Carcassonne.